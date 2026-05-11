Полуфинал плей-офф Единой лиги: в чем шансы УНИКСа против питерского «Зенита»

УНИКС готовится к первой встрече полуфинала плей-офф в Единой лиге. 11 мая татарстанцы принимают питерский «Зенит» в Казани на паркете «Баскет-холла». В чем сильные стороны УНИКСа, и почему он выглядит фаворитом в данном противостоянии – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

В противостоянии с «Зенитом» у УНИКСа имеется существенное преимущество

Сегодня УНИКС встретится с «Зенитом» в рамках первого матча полуфинала плей-офф Единой лиги. Казанцы завершили регулярный сезон в роли серебряного призера, а их соперник по серии – «Зенит» стал обладателем «бронзы». Второй раунд в данном противостоянии продлится до четырех побед. Первые два матча стартуют в Казани.

Татарстанцы успешно играют дома. В текущем сезоне на их счету 20 побед против двух поражений в «Баскет-холле». Казанская команда удерживает второе место по данному показателю в лиге после лидера «регулярки» ЦСКА. Последние не уступили ни в одном матче у себя дома в Москве. «Зенит» в гостях выиграл 16 матчей из 22. Так что, безусловно, для УНИКСа начинать стартовые игры в Казани – большое преимущество.

В текущем сезоне предстоящий поединок станет седьмым по счету очным противостоянием между УНИКСом и «Зенитом», в которых образовалась боевая ничья. В первых трех встречах победы одержали казанцы (104:77, 91:72, 88:75). После этого петербуржцы нанесли своим оппонентам три поражения: в регулярном сезоне (82:75), в заключительном туре группового этапа Basket Cup (85:77) и у себя дома (86:69). Всего в истории противостоянии соперников – 50 проведенных матчей, в которых перевес на стороне УНИКСа (26-24).

Фото: unics.ru

УНИКС – фаворит полуфинала плей-офф в серии с петербуржцами?

В стартовом раунде плей-офф до трех побед, подопечные Велимира Перасовича уверенно обыграли МБА-МАИ 87:62, 83:63, 74:63. По итогам этой серии двое игроков УНИКСа Джален Рейнольдс и Михаил Беленицкий вошли в символическую пятерку турнира.

К слову, для Джалена Рейнольдса, как и для капитана УНИКСа Дмитрия Кулагина, противостояние с «Зенитом» может быть принципиальным. В прошлом оба защищали цвета питерского клуба: Кулагин дважды – в сезоне-2014/15 и с 2021 по 2023 годы, Рейнольдс - в сезоне-2018/19. Кроме того, последний становился лучшим подбирающим игроком Единой Лиги и Еврокубка, а также однажды в сезоне удостаивался звания MVP регулярного чемпионата.

«Зенит» в первой встрече стартового раунда уступил «Уралмашу» дома (78:85). А затем взял реванш, одержав победы в трех последующих матчах (92:64, 82:65, 78:61). Главным героем петербуржцев в противостоянии с «Уралмашем» стал форвард Андре Роберсон, набравший в двух последних играх 34 очка, 12 подборов, 6 передач, 4 перехвата, 2 блок-шота и вошел в символическую сборную Единой лиги.

Фото: unics.ru

Принципиальность в матче УНИКС – «Зенит»

Принципиальным данное противостояние станет также еще для ряда игроков обеих команд. Защитник УНИКСа Иван Белоусов является воспитанником питерского клуба. Он также выступал за клуб из Северной столицы, играя за юниорскую и молодежную команды.

Новичок казанцев и атакующий защитник Денис Захаров ранее на протяжении пяти сезонов защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2020 по 2025 годы. Защитник Алексей Швед, также пополнивший ряды казанцев в нынешнем сезоне, выступал за «Зенит» в предыдущем сезоне-2024/25.

В «Зените» особый настрой против казанской команды может быть у тяжелого форварда Андрея Воронцевича, который в составе казанской команды завоевывал золотые (2023), серебряные (2024) и бронзовые (2022) медали. Защитник питерцев Георгий Жбанов также провел в Казани три сезона (2020-2023 гг). А новичок «Зенита», пополнивший команду в прошлое межсезонье, форвард Дмитрий Узинский играл за татарстанцев два сезона (2019-2022 гг.).

Центровой Исмаэль Бако, перешедший из УНИКСа в этом году, защищал цвета казанцев с 2023 по 2025 гг. Вместе с татарстанским коллективом он завоевывал серебряные и бронзовые награды, а также становился финалистов Суперкубка.

Фото: unics.ru

Перасович: «Постараемся показать более качественный баскетбол, чем в предыдущих играх с питерской командой»

Накануне матча наставник УНИКСа Велимир Перасович выразил некоторые сомнения на счет предстоящего соперника – «Зенита». Он заявил, что в последних поединках петербуржцы трижды обыгрывали его коллектив. В то же время хорватский специалист считает, что его подопечные лучше подготовлены в плей-офф, нежели их оппонент.

«Мы весь сезон шли к плей-офф, бились за него. Но три последних матча с «Зенитом» оставили неприятный осадок, ведь они легко обыгрывали нас. Рассчитываем, что сейчас мы подготовлены гораздо лучше. Постараемся показать более качественный баскетбол, чем в предыдущих играх с питерской командой. Уверен, нас ждёт интересная серия», - цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Вместе с тем Перасович действительно прав. Его команда не только в турнирной отношении и результативно выглядит сильнее, но и в целом состав у УНИКСа боле сбалансированный. Главная ударная сила казанцев - это Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс.

Фото: unics.ru

Гендиректор «Зенита»: «УНИКС, безусловно, фаворит»

Кроме того, у татарстанской команды лучшая передняя линия в лиге, что создает серьезные проблемы для соперника. Так считает и генеральный директор «Зенита» Александр Церковой. Не стоит забывать, что один из ключевых игроков «Зенита» Бако травмирован, что также складывается пока не в пользу питерской команды.

«УНИКС, безусловно, фаворит в серии, у этой команды отличный состав, элитный тренер, который уже приводил команду к титулу, и преимущество своей площадки. Но мяч круглый. У УНИКСа лучшая передняя линия, это проблема для нас, в том числе потому, что Бако пока помочь не сможет», - сказал Церковой «Спорт-экспрессу».

Перед сезоном у петербуржцев поменялся главный тренер. Вместо Хавьера Паскуаля пришел Александр Секулич. Собственно главная заслуга словенского наставника в том, что он все же показал достойный результат вместе с питерской командой. Ведь «Зенит» на сегодняшний день уже полуфиналист плей-офф.

Серия между УНИКСом и «Зенитом» стартует в Казани в «Баскет-холле». Первые игры полуфинала плей-офф между соперниками пройдут 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Санкт-Петербург. В 1/2 финала команды играют до четырех побед.