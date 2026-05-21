Полуфинал конкурса «Слова и музыка» прошел в Старо-Татарской слободе Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Старо-Татарской слободе Казани состоялся полуфинал конкурса мелодекламации «Слова и музыка», объединяющего поэзию и музыку в живом звучащем слове. Об этом сообщает пресс-служба Татарского регионального отделения партии «Единая Россия».

В общей сложности на конкурс поступило более 50 заявок от поэтов-любителей со всего города. Возрастной ценз для участников – от 18 до 60 лет. Конкурсанты декламируют стихи собственного сочинения на русском или татарском языке под музыкальное сопровождение – фонограмму или живое исполнение. Музыка должна быть сочинена самим выступающим или находиться в общественном достоянии.

Проект организован Штабов общественной поддержки «Единой России» в Татарстане и Дирекцией парков и скверов Казани, а также автором идеи – актером иммерсивных спектаклей, радиоведущим, модератором научного лектория Milmax Science Тимуром Акуловым (Кулышевым).

Среди выступивших в полуфинале были студенты, вдова участника специальной операции, стендапер, певица и лауреат литературного конкурса имени Гавриила Каменева «Хижицы».

Оценивали выступления инициатор проекта Тимур Акулов, пресс-секретарь Штаба общественной поддержки Алия Мингазова и победитель самого первого конкурса «Слова и музыка» – поэтесса Камила Латыпова.

«Я хочу популяризировать мелодекламацию, чтобы поэты-любители выходили на сцену, объединялись, поддерживали друг друга. Мы видим, как много талантливых людей готовы делиться своим творчеством, и наша цель – дать им эту сцену», – объяснил Акулов смысл своей инициативы.

В финал по итогам полуфинала прошли десять поэтом-декламаторов. Они выступят 30 мая в казанском парке «Крылья Советов», продолжив борьбу за звания обладателя Гран-при и лауреата. Победителям вручат сертификаты и призы. Церемония награждения пройдет в июне в Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ.