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Получившую тяжелые травмы лыжницу из Кукмора вертолетом доставили в РКБ Татарстана
21-летнюю лыжницу, разбившуюся во время катания в Кукморском районе Татарстана, вертолетом санавиации доставили в Республиканскую клиническую больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.
По предварительным данным, 19 января, катаясь на лыжах, девушка врезалась в дерево и получила черепно-мозговую травму, перелом бедра, ушибы легких и сердца.
«В этот же день в Кукморскую ЦРБ вылетал нейрохирург РКБ Татарстана Сергей Огурцов, чтобы прооперировать гематому, которая образовалась у лыжницы после травмы. Это позволило в последующем перевезти пациентку в Казань», – рассказали в пресс-службе клиники.
В понедельник уже в РКБ травматологи прооперировали бедро девушки и перевели ее в отделение реанимации №4.
Девушка уже пришла в сознание, дышит самостоятельно. Планируется перевести ее в отделение.
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