Получив травмы после падения на льду жительница Бугульмы требует компенсацию с УК

Бугульминская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая упала и получила травму ноги из-за плохо убранной придомовой территории.

Как сообщает прокуратура Татарстана, инцидент произошел в феврале около одного из домов на улице Октябрьская. Женщина споткнулась об лед, образовавшийся из-за ненадлежащей уборки снега и наледи.

После падения она обратилась к врачу и ей поставили диагноз: ушиб правого коленного сустава, голени и голеностопного сустава.

Прокуратура выяснила, что управляющая компания «Тан» не обеспечила безопасные условия для жителей дома. По результатам проверки в суд направлен иск о взыскании с УК компенсации морального вреда в пользу женщины. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.