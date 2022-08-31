«Получится расстояние до Иркутска»: из рек Татарстана достали 40 тыс. браконьерских сетей

За пять лет из водоемов Татарстана изъято более 40 тыс. браконьерских сетей. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила 812 млн рублей. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Для понимания: если сложить все эти сети, более 40 тыс. единиц, то получится расстояние от Казани до Иркутска, — рассказал спикер. — Более 800 тонн речной рыбы сохранено от браконьерства».

Батков напомнил, что в Татарстане действует Республиканский совет по вопросам сохранения водных биологических ресурсов и борьбы с браконьерством. За пять лет контрольно-надзорными органами проведено более 30 тыс. рейдовых мероприятий, свыше 19 тыс. браконьеров привлечены к административной ответственности. Возбуждено 714 уголовных дел, из которых около 70% приходится на водные особо охраняемые природные территории.

Кроме того, по словам руководителя Госкомитета по биоресурсам, за восемь месяцев 2022 года пресечено 502 нарушения, касающихся объектов животного мира, в том числе 255 нарушений правил охоты.

Всего по вынесенным постановлениям в этом году наложены штрафы на сумму 492 тыс. рублей, причем 456 тыс. рублей уже взыскано.

«По материалам, переданным в правоохранительные органы, возбуждено 68 уголовных дел по фактам браконьерства, из них 51 — на территории особо охраняемых природных территорий. По 37 делам вынесены обвинительные приговоры», — отметил Батков.

Он уточнил, что за восемь месяцев 2022 года за причиненный ущерб объектам животного мира было взыскано более 3,1 млн рублей, что составляет 92%.