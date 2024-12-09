Получить стажировку или работу: молодежь РТ пригласили на олимпиаду «IT-Планета»

Открылся прием заявок для участия в Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2025». Попробовать свои силы в ней смогут в том числе студенты и молодые дипломированные специалисты из Татарстана, сообщают организаторы.

Участие в проекте позволит молодым людям проверить уровень знаний, навыков и готовность к дальнейшему трудоустройству. В ходе олимпиады они могут не только познакомиться с экспертами, но и получить приглашение на практику, стажировку или работу. Участников ожидают треки, посвященные базам данным, сетевым технологиям, робототехнике, разработке мобильных приложений и другим направлениям. Каждое из заданий нацелено на развитие практических навыков и создавалось на основе отечественных ИКТ-решений или свободного программного обеспечения.

Ежегодно участниками «IT-Планеты» становятся порядка 20 тысяч человек из свыше 1 тысячи колледжей и высших образовательных учреждений России и стран СНГ.

Заявки от учебных заведений принимаются до 31 декабря, а от участников — студентов или молодых специалистов в возрасте от 16 до 27 лет — с 10 января. Оставить заявку можно на сайте.