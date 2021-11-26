Получить психологическую помощь наркозависимым татарстанцам можно анонимно

Зависимые от наркотиков жители Татарстана могут анонимно получить психологическую помощь. Для этого им нужно обратиться в наркодиспансер в любое удобное время по будням с 8 часов утра. Об этом во время прямого эфира рассказала заведующая психологической лабораторией Республиканского наркодиспансера Минздрава РТ Лилия Зайцева.

«Любой, кто придет в нашу психологическую службу, получит консультацию совершенно бесплатно. Психологи расскажут разные варианты того, как можно выбраться из сложной ситуации», – сказала Зайцева.

При этом бояться, что человека сразу поставят на учет, не нужно, заверила Зайцева. Особенно это касается родственников наркозависимого, которые боятся косых взглядов окружающих.

«Многие зависимые, к сожалению, не доходят до лечения, так как близкие боятся того, как они будут выглядеть в глазах окружающих. Думать об этом в такой момент – преступление. От последствий употребления наркотиков люди умирают каждый день», – заключила Зайцева.