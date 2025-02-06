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Общество 6 февраля 2025 12:46

Получить информацию о родословной татарстанцы смогут в 2027 году на портале «Ядкяр»

Получить информацию о родословной татарстанцы смогут в 2027 году на портале «Ядкяр»
Айсылу Галиева
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чтобы обеспечить каждого жителя Татарстана достоверными сведениями о родословной, Госкомитет РТ по архивному делу в 2027 году запустит генеалогический портал «Ядкяр» – «Память».

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель автономной некоммерческой организации историко-родословных исследований «Генеалогический центр «Ядкяр» («Память»)» Айсылу Галиева.

«Родословная, генеалогия – кропотливый труд, это целая научно-исследовательская работа. К сожалению, не каждый человек может составить свою родословную. Это объясняется тем, что архивные документы написаны не на современных [языках], а на старотатарском с арабской графикой, старорусском (речь идет о дореформенной орфографии – прим. Т-и) языках», – рассказала она.

Сбор информации по проекту «Генеалогический портал «Ядкяр» начался в 2019 году. После перевода всех архивных документов, а это почти 112 млн записей, каждый житель республики сможет получить свою родословную в электронном виде.

«Это будут достоверные сведения, составленные на основе архивных документов. В настоящее время идет наполнение портала, все архивные записи и документы переводятся. Ожидается, что в 2027 году портал откроется», – сообщила Галиева.

Сейчас идет наполнение портала, информация кропотливо собирается по каждой деревне. До открытия портала люди могут получить информацию по отдельному запросу, при условии наличия в базе нужных сведений. Чтобы получить нужные данные, необходимо обратиться в Госархив РТ.

#госкомитет рт по архивному делу #моя родословная #генеалогическое древо
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