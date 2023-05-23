Получить бесплатную юридическую помощь татарстанцы могут с помощью портала «ВПРАВЕ.РФ»

Министерство юстиции России запустило Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи «ВПРАВЕ.РФ», позволяющий пользователям получать систематизированную и доступную правовую информацию по наиболее востребованным жизненным ситуациям.

Портал создан в рамках реализации проекта по созданию информационной системы «Правовая помощь». Ее пилотный запуск состоялся в декабре 2022 года. Татарстан вошел в число десяти регионов, где начала воплощаться в жизнь эта инициатива.

Помимо прочего, через сайт «ВПРАВЕ.РФ» можно онлайн записаться на прием к адвокатам или в государственные юридические бюро для получения бесплатной юридической помощи. Пока, впрочем, эта функция также работает в пилотном режиме.

Ресурс работает во взаимодействии с порталом госуслуг и другими информационными системами. Полнота информации достигается за счет постоянно обновляемой нормативно-правовой базы, предоставления шаблонов документов, информационных статей и ответов на часто задаваемые вопросы, а также наличия удобной навигации, отмечали ранее в Минюсте.