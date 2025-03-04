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Происшествия 4 марта 2025 17:44

Получил условку казанец, из-за которого рабочего в ТЦ «Кольцо» насмерть придавило плитой

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В Казани суд вынес приговор 52-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении правил безопасности на стройке, что привело к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

21 апреля 2023 года в торговом центре «Кольцо» из-за ошибок обвиняемого рабочего насмерть придавило железной плитой.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев условного срока с испытательным периодом 2 года.

#Прокуратура #погиб рабочий
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