Получил срок, но остался на свободе: экс-замдиректора «Россельхозбанка» выслушал приговор

Вахитовский районный суд Казани снова вынес приговор бывшему замдиректору «Россельхозбанка» Роману Семенихину. Он получил шесть с половиной лет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2016 году Семенихин похитил 70 млн рублей, которые принадлежали ООО «Завод строительных конструкций». За эти деньги он обещал оформить им банковскую гарантию. Однако на самом деле Семенихин не смог им помочь, поскольку к тому моменту уже покинул должность.

Дело рассматривалось два раза. В 2020 году тот же Вахитовский суд признал Семенихина виновным в мошенничестве и отправил его за решетку на шесть с половиной лет. Однако приговор был обжалован в Верховном суде РТ. После чего дело вернули на новое рассмотрение.

Учитывая, что Семенихин за время следствия и судебных разбирательств находился под стражей, от отбывания наказания суд решил его освободить. При этом был удовлетворен иск на возмещение ущерба на 87 млн рублей.