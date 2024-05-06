«Получил ранение, но вернулся в строй»: министр здравоохранения РТ рассказал о своем деде

В преддверии великого праздника Дня Победы министр здравоохранения Татарстан Марсель Миннуллин рассказал «Татар-информу» о своем дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Фото из личного архива Марселя Миннуллина

«Мой дедушка, Миннуллин Мустафа Миннуллович, родился в 1923 году в деревне Агайбаш Лаишевского района. Был призван защищать нашу Родину в 1942 году, служил рядовым. На Белорусском фронте получил ранение в руку, и его направили в эвакогоспиталь. Немного подлечившись, уже через несколько месяцев он вернулся в строй, вместе с однополчанами приближал Великую Победу», – отметил руководитель ведомства.

По данным учетной карточки к военному билету, дед Марселя Миннуллина служил стрелком, позже писарем. Сражался до самых последних дней Великой Отечественной войны – был демобилизован по приказу Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 года.

Фото из личного архива Марселя Миннуллина

«Умер мой дедушка в 1975 году, но наша семья бережно хранит память о нем и его вкладе в великую Победу нашего народа над фашистскими захватчиками!», – заметил Марсель Миннуллин.