Получены результаты по готовности компаний и отраслей РТ к цифровой трансформации

Компания StrategyPartners презентовала результаты исследования уровня цифровой готовности предприятий и организаций реального сектора экономики Республики Татарстан. Исследование «Индекс готовности ведущих компаний Республики Татарстан к цифровой трансформации» проводилось при поддержке ГАУ «ИТ-парк» (Технопарк в сфере высоких технологий).

Цель исследования — определить текущий уровень готовности компаний, выявить ключевые барьеры для цифровой трансформации и подготовить рекомендации для руководителей компаний.

Результаты были представлены на заседании Правительства Республики Татарстан на тему «Цифровизация промышленности как фактор роста конкурентоспособности республиканской экономики» с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

В основу проведенного исследования легли опрос ведущих компаний Республики Татарстан и результаты исследований цифровой готовности отраслей и компаний в Российской Федерации. Уровень зрелости компаний оценивался по ключевым семи векторам цифровой трансформации: бизнес-модель компании, экосистема продуктов и взаимодействие с потребителями, производство и сеть поставок, корпоративные функции, цифровая платформа компании, кадры, компетенции и цифровая культура, управление цифровой трансформацией.

Согласно результатам исследования, большинство компаний в республике демонстрируют средние темпы цифровой трансформации (ЦТ) — это 53% опрошенных. В среднем это выше показателя для всей РФ, который составляет 36%. Высокие темпы цифровой трансформации показывают 11% компаний республики (по РФ этот показатель составляет 16%). И лишь 6% компаний являются лидерами. В целом по РФ высокие темпы ЦТ демонстрируют только 4% компаний.

Результаты анализа показывают, что большинство компаний понимают актуальность и важность цифровой трансформации, 36% компаний разработали стратегии ЦТ, но только 13% приступили к ее реализации. 23% компаний разработали стратегии ЦТ и дорожные карты, но пока не приступили к их реализации.

Стоит отметить, что среди компаний, понимающих важность цифровой трансформации, подавляющее большинство отдает приоритет эффективности производства и операций (60% опрошенных компаний). Это выше показателя для всей РФ, где выделяют данный приоритет 42% компаний. На втором месте — маркетинг и каналы продаж, это направление считают приоритетным 29% компаний в Республике. Такие направления, как новые цифровые продукты, услуги, управление цепочками поставок и управление финансами, выделяют 26% компаний.

По мнению руководителей предприятий, цифровую трансформацию сдерживают такие барьеры, как нехватка кадров, непонимание экономических эффектов, недостаток финансовых ресурсов, а также недостаток знаний о цифровых технологиях, отсутствие стратегии и дорожной карты, отсутствие спроса на цифровые продукты/услуги.

Важно подчеркнуть, что в процессе цифровой трансформации компании опираются в основном на собственные средства и относительно мало используют внешнее финансирование. Доля финансовых ресурсов (% инвестиций), задействованных в цифровой трансформации за последние 3 года, для 69% респондентов составляет менее 5%. Собственные средства используют 85% компаний.

При этом, по данным исследования, компании ожидают поддержки со стороны государства в части НИОКР, образовательных программ, развития цифровой инфраструктуры и повышения доступности финансирования. Кроме того, опрошенные компании считают необходимым повышение доступности финансовых ресурсов, развитие поставщиков технологических решений, открытость использования отраслевых данных.

Среди отраслей в тройку лидеров по широкому использованию современных цифровых технологий вошли компании машиностроения. При этом во всех секторах есть большой потенциал для ускорения цифровой трансформации по ключевым направлениям.

Исследование показало, что компании-лидеры уже осваивают следующую волну цифровых технологий: роботы, IoT, большие данные, беспилотные транспортные средства и искусственный интеллект. К цифровым технологиям, сравнительно хорошо освоенным компаниями в Республике Татарстан, относятся беспроводная связь, облачные технологии и промышленные роботы. Отставание наблюдается в использовании цифрового проектирования.

Согласно основным выводам исследования, компании Татарстана обладают высоким потенциалом и могут существенно ускорить темпы цифровой трансформации за счет реализации более амбициозных и эффективных стратегий, а именно разработки и запуска реализации корпоративных Стратегий цифровой трансформации (ЦТ), формирования портфелей перспективных юз-кейсов, создания модели управления ЦТ и стимулы к ЦТ внутри компании, фокуса команды лидеров и сотрудников на ЦТ, формирования стратегии финансирования с использованием внутренних и внешних источников.

Правительство Республики Татарстан может обеспечить новый уровень поддержки и синхронизации отдельных направлений политики, а также ускорить цифровую трансформацию ключевых отраслей за счет снижения барьеров и создания Центров компетенций, поддержки компаний в реализации Стратегий цифровой трансформации, усиления работы по развитию Кластера компаний — поставщиков цифровых и ИИ-решений, синхронизации работы по развитию цифровых кадров и компетенций, реализации программы развития цифровой инфраструктуры нового поколения.