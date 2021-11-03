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Общество
3 ноября 2021  23:04

Получение ИНН станет доступно в электронном виде на портале госуслуг

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Россияне смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», — сказал Мишустин.

По его словам, это решение также будет удобным для иностранных граждан, которые собираются приехать на работу в Россию: «Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе документы о постановке на налоговый учет».

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