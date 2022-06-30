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Ру Тат
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Происшествия
30 июня 2022  11:26
Елена Саляхова

Получать лицензию на оружие в Татарстане теперь можно с 21 года

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Со вчерашнего дня в Татарстане начали действовать новые правила получения лицензии на оружие. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев.

Теперь получить лицензию на оружие можно только татарстанцам, которым исполнился 21 год. Ранее подобные лицензии выдавались с 18 лет.

В частности, новые правила касаются получения лицензии на огнестрельное оружие ограниченного поражения, а также на охотничье ружье.

#оружие #лицензия на оружие #росгвардия по рт
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