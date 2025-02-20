Получайте кешбэки по Карте жителя РТ и Ак Барс Карте

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

До 31 марта 2025 года держатели Карты жителя РТ с подключенной Коробкой* банка могут воспользоваться акцией «Управляй выгодой» и получать кешбэк до 1000 рублей в месяц при оплате проезда в общественном транспорте и коммунальных услуг.

Новые клиенты также имеют возможность возвращать до 50% от стоимости покупок на маркетплейсах по акции «Успей купить». Максимальный размер — 2000 кешбэк-рублей в месяц.

Кроме того, клиенты могут получать 30% за оплату муниципальных парковок в городе Казань — до 500 рублей ежемесячно. Для получения кешбэка достаточно оплатить парковку через мобильное приложение «Карта жителя Татарстана» и иметь одну из подключенных Коробок банка.

Продолжает действовать и реферальная программа: приглашая друзей через мобильное приложение банка, клиент получает 1500 рублей, а приглашенный друг — 1000 рублей. Новому клиенту потребуется лишь оформить Карту жителя или Ак Барс Карту и потратить минимум 1000 рублей в течение 15 дней после оформления.

Пенсионеры, впервые оформляющие получение пенсии на одну из карт банка, имеют возможность получить единовременную выплату в размере 2500 рублей в рамках акции «Для самых близких». Для этого необходимо оформить карту платежной системы «Мир», быть новым клиентом и дождаться первого зачисления пенсии. Последние две акции действуют до 30 июня 2025 года.

Оформить карты можно на официальном сайте, в мобильном приложении или в отделении Ак Барс Банка.

*Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, на основании заключения с банком договора об обслуживании.

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