Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полторы тысячи водителей, состоящих на психиатрическом учете в РТ, лишили прав
Ради безопасности других участников движения в этом году водительские удостоверения аннулировали у полутора тысяч татарстанцев, состоящих на психиатрическом учете. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал старший прокурор Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана Линар Валитов.
«В прошлом году мы стали одними из первых в России, кто применил практику сопоставления лиц, состоящих на учете в наркодиспансере с лицами, имеющими водительские удостоверения», – рассказал он.
Тогда было решено аннулировать водительские удостоверения людей, которые стоят на учете у наркологов.
«В этом году аналогичная работа проводилась с лицами, состоящими на психиатрическом учете. Результаты позволили лишить прав и обезопасить наши дороги, отняв из дорожного движения почти полторы тысячи водителей. Данная работа будет продолжаться», – добавил Линар Валитов.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа