Полторы тысячи водителей, состоящих на психиатрическом учете в РТ, лишили прав

Ради безопасности других участников движения в этом году водительские удостоверения аннулировали у полутора тысяч татарстанцев, состоящих на психиатрическом учете. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал старший прокурор Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана Линар Валитов.

«В прошлом году мы стали одними из первых в России, кто применил практику сопоставления лиц, состоящих на учете в наркодиспансере с лицами, имеющими водительские удостоверения», – рассказал он.

Тогда было решено аннулировать водительские удостоверения людей, которые стоят на учете у наркологов.

«В этом году аналогичная работа проводилась с лицами, состоящими на психиатрическом учете. Результаты позволили лишить прав и обезопасить наши дороги, отняв из дорожного движения почти полторы тысячи водителей. Данная работа будет продолжаться», – добавил Линар Валитов.