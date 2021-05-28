Полторы тысячи человек заявились на «Зеленый марафон» в Набережных Челнах

Полторы тысячи человек подали заявки на участие в «Зеленом марафоне», который пройдет 5 июня в Набережных Челнах. Зарегистрироваться бесплатно можно будет и в день проведения соревнований, сообщили журналистам организаторы соревнований.

«Зеленый марафон» проводится в Челнах второй раз, есть намерение сделать его традиционным, рассказал один из организаторов, начальник Управления физкультуры и спорта исполкома города Роман Насрединов. По его словам, в этом году дата проведения соревнований неслучайно выбрана: 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды.

«Экология — наша генеральная тема, есть желание привлечь людей к проблемам окружающей среды и вдохновить их к проявлению экологических инициатив. В этом году марафон проводится под девизом “Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?„» — отметил Насрединов.

Местом встречи «зеленых марафонцев» станет парк Прибрежный. Забеги начнутся в 9 часов утра. Кроме традиционных, предусмотрены детские и инклюзивные старты. Любители смогут оценить свои возможности на массовой дистанции 4,2 километра, а также на дистанции 10 километров при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. Победителей ждут достойные призы, сообщили организаторы.

Кроме спортивной составляющей, на «Зеленом марафоне» готовится много развлечений для детей. Для них и их родителей будут работать интерактивные площадки.