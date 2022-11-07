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Ру Тат
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Происшествия
7 ноября 2022  17:52
Полина Шевчук

Полторы сотни трудных подростков состоят на патронате в Татарстане

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В этом году на межведомственном патронате состоят 145 подростков, у которых были проблемы с законом, рассказали на Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений.

«111 из них в течение летнего периода в свободное от учебы время были трудоустроены или их досуг организован в трудовых пришкольных лагерях, молодежных центрах, подростковых клубах, детско-юношеских спортивных школах, кружках», – уточнили во время комиссии.

Этим летом в военно-патриотических полевых палаточных лагерях отдохнули 2320 детей и подростков.

#Трудные подростки
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