Полторы сотни трудных подростков состоят на патронате в Татарстане

В этом году на межведомственном патронате состоят 145 подростков, у которых были проблемы с законом, рассказали на Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений.

«111 из них в течение летнего периода в свободное от учебы время были трудоустроены или их досуг организован в трудовых пришкольных лагерях, молодежных центрах, подростковых клубах, детско-юношеских спортивных школах, кружках», – уточнили во время комиссии.

Этим летом в военно-патриотических полевых палаточных лагерях отдохнули 2320 детей и подростков.