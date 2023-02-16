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Полтонны копченой форели направили лаишевцы на День защитника в зону СВО
Из Лаишевского района Татарстана в зону проведения военной спецоперации уже в пятый раз отправили гуманитарную помощь. Доставит ее бойцам военный комиссар Александр Афанасьев. Вес груза составляет 28 тонн, в него вошли в том числе вещи, техника и гостинцы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
На этот раз район направил военным два автомобиля «Нива» с высокой проходимостью и установленными лебедками, печи-буржуйки, бинокли ночного видения, тепловизоры, наборы шанцевых инструментов, крепежные материалы, маскировочные сети, продукты питания, а также письма солдатам.
Помимо этого, в честь приближающегося Дня защитника отечества руководство рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш» передало военнослужащим полтонны копченой форели.
«В этом благом деле объединились все — и предприниматели района и наши жители — наша сила в единстве. Отдельное спасибо студентам Лаишевского техникума — помогли все это загрузить», — отметил глава района Ильдус Зарипов.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ
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