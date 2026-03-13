Полтонны домашней лапши отправили волонтеры из села Татарские Саралы бойцам СВО

Волонтеры из села Татарские Саралы Нармонского сельского поселения Лаишевского района подготовили и отправили крупную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. За два с половиной месяца пять жительниц села изготовили 500 килограммов домашней лапши.

Как отмечают сами волонтеры, продукт, приготовленный вручную, особенно ценится на передовой, поскольку напоминает бойцам о родном доме и заботе близких.

Жители Татарских Сарал помогают военнослужащим с самого начала специальной военной операции. Сельчане регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи и готовят продукты длительного хранения для отправки на передовую.

Волонтеры уверены, что их труд и внимание помогают поддержать бойцов вдали от дома и приближают долгожданную победу.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.