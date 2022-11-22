Польский суд отменил 7-миллиардный штраф «Газпрому» за «Северный поток — 2»

Польский суд отменил рекордный штраф для российского «Газпрома» и его партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Они обвинялись в организации компании, которая занималась строительством и эксплуатацией газопровода «Северный поток — 2» без согласия главы управления по защите конкуренции и потребителей Польши UOKiK.

В суде отметили, что производство велось в 2018 году, а сами штрафы были назначены лишь через два года. При этом регулятор не обладал достаточными компетенциями, чтобы выносить подобные взыскания.

«Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — приводит заявление РИА Новости.

Однако польский регулятор не согласен с решением суда и планирует обжаловать его. «Суд постановил, что, несмотря на собранные доказательства и представленные последствия для конкуренции, важно оценить, было ли формальное создание совместного предприятия», — отметил глава компании Томаш Хшостный.

Напомним, что в 2020 году UOKiK вынес «Газпрому» штраф в размере около 7,6 млрд долларов, а для европейских партнеров компании из РФ — еще на 61 млн.