Антироссийские санкции, введенные Западом, не работают. Таким мнением в своем Twitter поделился Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он привел в пример курс рубля, который уже вернулся к тому уровню, на котором находился до начала спецоперации на Украине.

«Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры [стран] желали», — цитирует его РИА Новости.

Ужесточение санкций началось после признания Россией независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. Как объяснил Президент РФ Владимир Путин, главная цель российских военных — защитить мирное население, страдающее от агрессии со стороны киевского режима.