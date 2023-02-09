Польский премьер Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши

Победа над Россией является смыслом существования Польши и всей Европы в целом, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Конфликт на Украине он назвал «экзистенциальной угрозой» для Европы.

«Если Россия победит, весь геополитический анализ может быть отброшен. Польша не выбрала, где она находится на карте, но она полностью понимает ответственность, которую влечет за собой эта позиция. Победа над Россией является как польским, так и европейским смыслом существования», – сказал он.

Также Моравецкий поддержал решение Германии передать Укриане танки Leopard 2 и добавил, что вопрос поставок Киеву истребителей зависит от НАТО.

«На данный момент договоренностей по этому поводу нет. Однако, как сказал президент Конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, мы не должны ничего исключать, иначе мы только укрепим Москву», – сказал он.

Напомним, ранее британский премьер Риши Сунак не исключил поставки Киеву истребителей, заявив, что первым шагом в этом направлении станет обучение украинских летчиков работе на британских самолетах. В Кремле на это ответили, что воспринимают такие заявления как растущую вовлеченность Европы в конфликтю