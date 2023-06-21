Польский офицер рассказал, что призванные насильно солдаты ВСУ не хотят учиться воевать

Украинцы, которые были насильно призваны на службу в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка, передает РИА Новости.

Он отметил, что обучением украинских солдат занимается множество польских подразделений, и добавил, что для подготовки приезжают «не те ребята, которые подняли руки и сказали: „Да, я хочу на войну“».

Павелка поясняет, что по поведению «призванных насильно» украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после обучения.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — продолжил офицер.

Он предположил, что некоторые инциденты в ходе обучения ВСУ, к примеру, столкновение двух польских танков Leopard 2A4, могли происходить не случайно. Павелка считает, что часть украинцев хотели прикинуться негодными к военной службе или нанести себе ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях.

«К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне», — заключил офицер.