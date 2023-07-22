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Польский МИД вызвал посла России после слов Путина о «подарке Сталина полякам»
Польский МИД вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева. Причиной стало выступление Президента РФ Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета безопасности, прошедшем накануне, сообщает РИА Новости.
По словам главы российской дипмиссии, Варшава выдвинула претензии из-за слов Президента о том, что восстановить страну и государственность ей во многом помог Советский Союз, а западные территории, до этого принадлежавшие Германии, были «подарком Сталина полякам».
«Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине», — подчеркнул Сергей Андреев.
По его словам, участники встречи продемонстрировали совершенно разные подходы к истории и современной политике и на фоне этого «полное отсутствие взаимопонимания».
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