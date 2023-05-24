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Политика 24 мая 2023 12:55

Польский генерал подтвердил планы совершить вооруженный переворот в Беларуси

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Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси, заявил в эфире телеканала Polsat бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак. По его утверждению, страна планирует поддержать переворот «военным путем».

«Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», – сказал генерал (цитата по РИА Новости).

Он утверждает, что речь идет о войсковой операции, которая будет вестись против Президента страны Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко ранее заявил, что якобы Запад планирует вторгнуться в Беларусь с целью переворота. Он также утверждает, что на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и «актов устрашения».

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