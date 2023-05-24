Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Польский генерал подтвердил планы совершить вооруженный переворот в Беларуси
Польша готовится к вооруженному перевороту в Беларуси, заявил в эфире телеканала Polsat бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак. По его утверждению, страна планирует поддержать переворот «военным путем».
«Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», – сказал генерал (цитата по РИА Новости).
Он утверждает, что речь идет о войсковой операции, которая будет вестись против Президента страны Александра Лукашенко.
Сам Лукашенко ранее заявил, что якобы Запад планирует вторгнуться в Беларусь с целью переворота. Он также утверждает, что на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и «актов устрашения».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»