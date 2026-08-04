Польский цугцванг: почему Россия отказалась от Лиги наций и что делать дальше

Долгожданное возвращение российского волейбола на мировую арену вновь уперлось в политику. Мужская сборная отказалась играть в Лиге Наций в Польше, выбрав безопасность. Теперь все внимание на женскую команду, которую ждут на ЧМ в Америке. «ТИ-Спорт» разбирается, почему россияне не едут и не был ли это намеренно спланированный FIVB заговор.





Фото: olympics.com

Возвращение, которого не будет: почему Россия отказалась от Лиги Наций в польском капкане

Чиновники от волейбола сегодняшним днем решили покатать всех российских любителей этого вида спорта на эмоциональных качелях. Сначала Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что допускает российские сборные до участия в Лиге Наций, что по идее должно было стать главным спортивным прорывом российского спорта в командных видах.

Спустя четыре года глухой изоляции Международная федерация волейбола (FIVB) все-таки приоткрыла дверь для сборной России, допустив национальную команду до участия в Лиге Наций 2027 года. Казалось бы, для нашей команды это шанс наконец с двух ног влететь в мировую элитную лигу лучших сборных и сыграть с сильнейшими. Международная федерация сохранила рейтинг России, что позволило вернуться фактически с тех же позиций, на которых и был «заморожен» допуск на международку для российских волейболистов и волейболисток.

«Благодарим коллег из Международной федерации волейбола за оперативную реакцию на рекомендации МОК. Спустя почти четыре года наши мужская и женская сборные полностью восстановлены в правах и возвращаются на мировую арену. Важно, что FIVB заморозила наш рейтинг, который обеспечил нашим командам участие в следующем розыгрыше Лиги наций», — приводит слова президента ВФВ Станислава Шевченко сайт федерации.

Однако место проведения турнира сразу перечеркнуло все спортивные перспективы: соревнования отдали Польше — одному из самых жестких оппонентов России на международной арене, активно поддерживающему Украину. В итоге Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) ответила предсказуемым отказом.

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — добавил Шевченко на сайте Федерации.

Сам по себе допуск россиян выглядел как логичный шаг. Четыре года бана — огромный срок, а без сборной России, которая всегда входила в число главных фаворитов, мировой волейбол очевидно терял и в уровне конкуренции, и в зрелищности. Но ситуация, как обычно, сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Организация турнира в Польше сделала поездку российской команды практически невыполнимой задачей. В спортивном сообществе быстро пришли к выводу, что это решение выглядит как скрытый тупик: формально FIVB показывает готовность возвращать россиян, но создает условия, при которых принять приглашение просто невозможно.

Польша сегодня — одна из самых сложных локаций для российских спортсменов. Отсутствие прямого авиасообщения, проблемы с оформлением виз, процесс получения которых польская сторона наверняка постаралась бы максимально затруднить, а также общий политический фон гарантировали бы нашей сборной не самую простую обстановку еще до выхода на площадки.

Официальная позиция ВФВ сводится к простому понятию: безопасность и психологическое состояние игроков стоят на первом месте. Даже в прошлые годы матчи против польской сборной на их аренах проходили под сильнейшим давлением трибун. В нынешней же ситуации поездка превратилась бы в постоянное ожидание провокаций, где волейбол ушел бы на второй план. С другой стороны, волейболисты так долго ждали возвращения на международную арену, что наверняка закрыли бы глаза на все некомфортные точки в этой ситуации. Возможно, стоило уточнить мнение игроков, прежде чем принимать решение в одностороннем порядке. Все-таки та же футбольная сборная Ирана спокойно себе играла на только что закончившемся чемпионате мира в США. Примеры имеются. Теперь же вопрос участия поколения волейболистов Волкова и Клюки так и рискует закончить свои карьеры без больших международных побед.

А был ли заговор FIVB?

Есть и конспирологическая версия, что в Международной федерации волейбола якобы намеренно подгадали с моментом, чтобы вернуть Россию на международную арену, но при этом вынудить саму Россию отказаться от участия. В обратном случае Польша могла попытаться запретить государственные символы РФ или отказаться давать визы игрокам и персоналу сборной. В таком случае FIVB пришлось бы вступать с польской стороной в конфликт и принимать санкции, как это было с Эстонией, не пустившей российских фехтовальщиков. Однако тут ситуация другая: Польша — лидер мирового волейбола, так просто их не «отцепишь».

Вторым вариантом было бы уступить польской стороне и потерять лицо. Таким образом, якобы в международной федерации заранее прочитали ситуацию, угодили всем, но избавили себя от скандальной ситуации. Остается только гадать, был ли такой тонкий план или это все домыслы любителей «шапочек из фольги» от спорта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев охарактеризовал ситуацию предельно четко: «Мы приветствуем сам факт допуска наших волейболистов, это шаг в правильном направлении. Но спортсмены — это гордость нашей страны. Мы не будем рисковать их безопасностью ради турнира, организаторы которого не могут или не хотят гарантировать им элементарную защиту от провокаций. Это взвешенное и единственно верное решение в сложившейся ситуации».

В итоге волейбол снова упирается в геополитику. Формально бан со сборной России снят, но реальных возможностей играть на международных аренах пока не появилось. Пока выбор стран для проведения турниров зависит от политической конъюнктуры, полноценное возвращение российских команд остается под вопросом, а спортивным чиновникам еще только предстоит найти из этого тупика рабочий выход.

Североамериканский вызов: стоит ли женской сборной лететь за океан?

Новый виток волейбольной дипломатии ставит перед нами еще более сложный вопрос, касающийся теперь женской национальной команды. Международная федерация волейбола (FIVB) рассматривает возможность допуска российских волейболисток до участия в чемпионате мира — 2027, который пройдёт в США и Канаде. Согласно официальному заявлению, организация продолжает изучать эту перспективу в тесной консультации с местным организационным комитетом и национальными федерациями стран-хозяек. Интересно, что эта новость появилась в тот же день, когда FIVB официально объявила о возвращении мужской сборной в Лигу наций — 2027, хотя команда пропустит чемпионат мира в Польше. И здесь главная дилемма: как поступить нашему волейболу в ситуации, когда перед женской сборной открывается североамериканская перспектива?

В отличие от откровенно враждебной среды в отдельных европейских странах, позиция организаторов за океаном часто оказывается куда более прагматичной и мягкой. В Северной Америке к приезду российских спортсменов традиционно относятся с большей долей лояльности, разделяя политику и коммерческий потенциал больших спортивных событий. Показательный пример совсем недавно произошел в хоккее: Ассоциация хоккея США официально подтвердила готовность беспрепятственно принять сборную России на предстоящем юниорском чемпионате мира, не увидев никаких непреодолимых проблем с обеспечением безопасности или организацией пребывания команды. И хотя Международная федерация хоккея (IIHF) в итоге все равно заблокировала допуск россиян, сославшись на абстрактные риски, сам факт принципиального согласия американской стороны говорит о многом. Местные функционеры прекрасно понимают, что присутствие традиционно сильных конкурентов автоматически повышает статус соревнований, зрительский интерес и, как следствие, доходы от телевизионных трансляций.

Фото : соцсети Всероссийской федерации волейбола

Конечно, потенциальная поездка в США и Канаду — это другой уровень логистических вызовов. Это сложнейший визовый квест, изматывающие многочасовые стыковочные рейсы и колоссальное давление на всех этапах подготовки. Однако шансы на конструктивный диалог здесь объективно выше. Оптимальным решением для российского волейбола в этой ситуации должна стать стратегия холодного, делового подхода.

Всероссийской федерации следует с самого начала четко обозначить свои условия: команда поедет за океан, если FIVB совместно с североамериканскими партнерами предоставит юридически задокументированные гарантии безопасности и обеспечит своевременное получение виз для всей делегации. Если организаторы действительно готовы продемонстрировать ту же прагматичность, что и в хоккейном прецеденте, у наших волейболисток появится реальный шанс побороться за медали главного турнира планеты. Мяч сейчас на их стороне, и от их готовности к реальному сотрудничеству зависит судьба этого чемпионата.