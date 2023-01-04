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Ру Тат
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Политика
4 января 2023  08:35

Польские власти обвинили Германию в неуважении из-за отказа обсуждать репарации

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Отказ ФРГ от обсуждений с польской стороной вопроса о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина к Польше и полякам, заявил замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик агентству PAP. По его словам, в ответе Германии «нет юридической аргументации».

«Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», – сказал он, добавив, что отказ Берлина обсуждать эту тему его не удивил.

По мнению замминистра, Германия «не проводит дружественную политику в отношении Польши» и обращается со страной «как с вассалом». Он пообещал продолжить работу над вопросом репараций, заявив, что рано или поздно власти ФРГ должны будут изменить свою точку зрения.

Напомним, Польша требует от Берлина 6,3 трлн злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Соответствующую ноту МИД Польши направило в начале октября. Однако в Правительстве Германии отвечают, что не собираются ничего платить, так как уже выплатили достаточно крупную компенсацию.

Варшава накануне обратилась с этим вопросом в ООН, призывая поспособствовать выплате германских репараций.

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