Польские чиновники попытались захватить здание закрытого генконсульства РФ

Польские чиновники предприняли попытку зайти на территорию бывшего здания генерального консульства России в Гданьске с целью его занятия, однако не смогли этого сделать. Чиновникам никто не открыл дверь, сообщает «ТАСС».

Глава пресс-службы мэрии Гданьска Изабела Козицка-Прус подтвердила, что действия администрации согласованы с МИД Польши.

«Видно, что кто-то находится на территории», – прокомментировала она ситуацию.

Ранее генеральное консульство в Гданьске – последнее действующее российское консульское учреждение в Польше – официально прекратило работу. Глава дипмиссии Сергей Семенов в видеообращении подтвердил закрытие представительства по решению польской стороны.

О решении закрыть генконсульство в Гданьске с 23 декабря объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 19 ноября. В качестве ответной меры Москва постановила с 30 декабря 2025 года закрыть генеральное консульство Польши в Иркутске.

Инцидент стал продолжением серии взаимных дипломатических ограничений. В октябре 2024 года и мае 2025 года Варшава закрыла российские генконсульства в Познани и Кракове. Россия ответила зеркально, прекратив деятельность польских дипмиссий в Санкт-Петербурге и Калининграде.