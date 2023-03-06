Польская Orlen намерена требовать компенсацию от России за остановку поставок нефти

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen из Польши хочет потребовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок нефти в республику. Об этом глава компании Даниэль Обайтек заявил в эфире радиостанции ZET, передает ТАСС.

«Мы будем над этим работать, – ответил Обайтек на вопрос, потребовала ли компания от России компенсации. – Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить <...> Мы точно будем в этой области предъявлять претензии».

Он напомнил, что похожие претензии предъявляются к российской стороне и за прекращение поставок газа в Польшу.

25 февраля Обайтек заявил о том, что Россия прекратила поставлять нефть в Польшу. 27 февраля официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что транспортировка нефти в направлении Польши не осуществляется, компания должна была прокачать нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы в последней декаде февраля, однако маршрутные поручения с оплатой не были оформлены.

Контракт концерна с «Татнефтью» предусматривает ежемесячные поставки 200 тыс. тонн нефти до 2024 года. Российскую нефть Orlen получала по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок нефти из РФ морским путем после начала спецоперации на Украине.