©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Польская Orlen намерена требовать компенсацию от России за остановку поставок нефти
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen из Польши хочет потребовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок нефти в республику. Об этом глава компании Даниэль Обайтек заявил в эфире радиостанции ZET, передает ТАСС.
«Мы будем над этим работать, – ответил Обайтек на вопрос, потребовала ли компания от России компенсации. – Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить <...> Мы точно будем в этой области предъявлять претензии».
Он напомнил, что похожие претензии предъявляются к российской стороне и за прекращение поставок газа в Польшу.
25 февраля Обайтек заявил о том, что Россия прекратила поставлять нефть в Польшу. 27 февраля официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что транспортировка нефти в направлении Польши не осуществляется, компания должна была прокачать нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы в последней декаде февраля, однако маршрутные поручения с оплатой не были оформлены.
Контракт концерна с «Татнефтью» предусматривает ежемесячные поставки 200 тыс. тонн нефти до 2024 года. Российскую нефть Orlen получала по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок нефти из РФ морским путем после начала спецоперации на Украине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»