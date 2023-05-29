Польша заморозила активы 15 граждан России

Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии, а также заморозила активы 20 фирм и 16 физлиц, которые связаны с финансовым сектором России. Среди физлиц — 15 граждан РФ и один — Белоруссии, уточняет ТАСС со ссылкой на МВД Польши.

«Принято решение о включении 365 граждан Белоруссии в список иностранцев, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону, — отмечается в сообщении. — Их денежные средства и экономические ресурсы заморожены. Кроме того, министр постановил заморозить средства и активы 20 организаций и 16 лиц, связанных в основном с российским финансовым сектором».

В министерстве объявили, что расширение санкций связано с отношением белорусской стороны к польским оппонентам, а также сохранением приговора, вынесенного в отношении журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута.