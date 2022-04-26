Польша ввела санкции в отношении КАМАЗа

КАМАЗ попал под санкции Польши, следует из сообщения, размещенного на сайте правительства страны.

В целом санкции введены в отношении 15 физлиц и 35 компаний, в их числе – Газпром, «Лаборатория Касперского» и Wildberries.

Президент Польши Анджей Дуда 15 апреля подписал закон, который предусматривает возможность замораживания активов российских граждан и компаний.

Ранее в отношении КАМАЗа уже были введены санкции Евросоюза.

Компания «КАМАЗ» в 2021 году экспортировала 5,8 тыс. автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов. Предприятие поставляет продукцию в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

«Наиболее значимыми экспортными рынками для "КАМАЗа" стали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам», – сообщала компания.