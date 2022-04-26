Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэк»

Санкционнный список Польши против России и Беларуси состоит из 50 позиций, включая компании «Газпром» и «Новатэк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу польского МВД Мариуша Каминьского.

Отмечается, что новый пакет представляет собой уточнение санкционного списка Евросоюза.

«Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Опубликованный сегодня первый санкционный список состоит из 50 позиций», – уточнил глава ведомства.

Каминьский отметил, что в списке также находятся компания «Акрон» и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, предприятия, которые ранее поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, фирма «ФосАгро» и другие. Также санкции вводятся против олигархов, связанных с белорусскими властями.

«Мы будем использовать несколько типов санкций, прежде всего заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, невозможность участия в тендерах, а в случае с олигархами – запрет въезда на территорию нашей страны», – подчеркнул он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.