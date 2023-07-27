Польша пригрозила Беларуси полным закрытием границ и изоляцией из-за ЧВК «Вагнер»

Если Беларусь допустит какие-либо «серьезные инциденты» на границах Евросоюза и НАТО с участием бойцов частной военной компании «Вагнер», то Польша, Литва и Латвия полностью ее изолируют. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Отвечая на вопрос о возможных развитиях событий на фоне заявлений Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что «вагнеровцы» «просятся на экскурсию» в Варшаву, Каминьский заявил о том, что «предусмотрены разные варианты» на случай подобных провокаций.

«Ответы будут адекватными. Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые находятся в подобной ситуации – под угрозой провокаций. Эти страны тоже граничат с Беларусью», – цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что вариант закрытия границ рассматривается на случай, если Лукашенко будет «стягивать» бойцов группы «Вагнера» в Польшу.

«Я не исключаю, что если мы посчитаем, что это подходящий ответ в данный момент, то мы доведем до полной изоляции Беларуси», – подчеркнул глава МВД Польши.

Напомним, 23 июля Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался, что его начинают «напрягать» «вагнеровцы», которые «просятся на экскурсию» в Варшаву. По его словам, так бойцы хотят расквитаться за бои под Артемовском, так как «знают, откуда шла военная техника».