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Польша предупредила гражданскую авиацию о возможной «угрозе с восточной границы»
Польские власти предупредили пилотов гражданских самолетов, находящихся в пограничных районах с Россией, Украиной и Беларусью, о возможной «угрозе с восточной границы». Об этом передает ТАСС.
Оперативное командование ВС Польши в своем навигационном предупреждении отмечает, что его цель — заранее сообщить гражданской авиации о более активной потенциальной деятельности ВВС в восточной части воздушного пространства страны, что является «ответом на угрозу с восточной границы».
«Навигационное предупреждение о незапланированных военных мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности государства является сообщением планового характера в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность аэронавигации в воздушном пространстве страны», — говорится в документе.
Самолетам рекомендуется сохранять настройки радиосвязи «воздух — земля» на соответствующих каналах связи с подразделениями Службы аэронавигационной информации, а также включать транспондер в режиме A, C и S.
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