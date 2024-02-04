Польша предупредила гражданскую авиацию о возможной «угрозе с восточной границы»

Польские власти предупредили пилотов гражданских самолетов, находящихся в пограничных районах с Россией, Украиной и Беларусью, о возможной «угрозе с восточной границы». Об этом передает ТАСС.

Оперативное командование ВС Польши в своем навигационном предупреждении отмечает, что его цель — заранее сообщить гражданской авиации о более активной потенциальной деятельности ВВС в восточной части воздушного пространства страны, что является «ответом на угрозу с восточной границы».

«Навигационное предупреждение о незапланированных военных мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности государства является сообщением планового характера в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность аэронавигации в воздушном пространстве страны», — говорится в документе.

Самолетам рекомендуется сохранять настройки радиосвязи «воздух — земля» на соответствующих каналах связи с подразделениями Службы аэронавигационной информации, а также включать транспондер в режиме A, C и S.