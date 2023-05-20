Польша потребовала извинений от Зеленского за Волынскую резню

Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Onet. Он призвал Президента Украины Владимира Зеленского взять на себя ответственность и принести извинения.

«„Я сожалею, пожалуйста, простите меня“. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее пока не хватает. Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет <...>», – приводит издание его слова.

При этом представитель Варшавы признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа сейчас проблема Волынской резни не самая важная.

Волынская резня произошла в ночь с 19 на 20 августа 1943 года. Украинские повстанцы напали на Камень-Каширский (Волынская область), в результате чего на улицах города погибли 120 поляков. Польский сейм (парламент) в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом. 11 июля было принято считать днем памяти жертв тех событий.