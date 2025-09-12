Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Польша в полночь с четверга на пятницу полностью закрыла границу с Белоруссией. Решение касается одного автомобильного и двух железнодорожных пунктов пропуска, которые оставались действующими до настоящего времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил меру «интересами безопасности», отметив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Дополнительным фактором стало задержание в Белоруссии польского гражданина по обвинению в шпионаже.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подчеркнул, что срок возобновления работы границы пока не определен. По его словам, решение связано не только с учениями, но и с возможными «провокациями». При этом он пообещал «ни дня не держать границу напрасно закрытой».

В ответ на действия Польши МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну и выразил протест, назвав закрытие незаконным и необоснованным. В ведомстве считают, что шаг Варшавы скорее прикрывает ее собственные действия, чем отражает реальную угрозу.

Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Их цель – проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Минобороны Белоруссии ранее сообщало о сокращении масштабов учений и переносе их основных этапов вглубь страны, подальше от западных границ.