Польша подняла в небо боевую авиацию из-за «действий России»

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны.

«Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», – говорилось в сообщении. Спустя три часа командование проинформировало, что самолеты вернулись на землю.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает ТАСС.