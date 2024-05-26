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Польша подняла в небо боевую авиацию из-за «действий России»
Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны.
«Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», – говорилось в сообщении. Спустя три часа командование проинформировало, что самолеты вернулись на землю.
В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает ТАСС.
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