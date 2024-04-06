Польша подняла самолеты в воздух из-за якобы активности дальней авиации РФ

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, по утверждению Варшавы, в связи с наблюдающейся активностью дальней авиации России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативное командование ВС Польши.

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», – сказано в сообщении.

Польские военные неоднократно принимали эту меру за последнее время. 24 марта они сообщили о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По версии оперативного командования ВС Польши, объект влетел в воздушное пространство республики в районе села Осердув на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В сообщении утверждалось, что речь идет о российской крылатой ракете, однако никаких доказательств не было предоставлено.