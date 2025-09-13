Польша подняла истребители НАТО из-за угрозы ударов БПЛА на Украине

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о начале военной авиационной операции в воздушном пространстве республики. Об этом сообщает «ТАСС».

Причиной названа угроза ударов беспилотных летательных аппаратов на западных территориях Украины, граничащих с Польшей.

По информации командования, для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были приведены в действие все необходимые процедуры. В небо подняты самолеты ВВС Польши и НАТО, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля переведены в режим наивысшей готовности.