news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Польша планирует подготовить 30 тыс. украинских солдат
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Польша готова провести военную подготовку 30 тыс. бойцов ВСУ, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак после встречи с коллегами из стран ЕС.
«Мы готовы обучить 30 тыс.», — приводит его слова ТАСС.
По данным министра, «процесс идет очень быстро». Так, большая часть из 15 тыс. украинских военных, которые прошли подготовку на территории ЕС, обучались именно в Польше.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2