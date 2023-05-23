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Политика 23 мая 2023 17:54

Польша планирует подготовить 30 тыс. украинских солдат

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Польша готова провести военную подготовку 30 тыс. бойцов ВСУ, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак после встречи с коллегами из стран ЕС.

«Мы готовы обучить 30 тыс.», — приводит его слова ТАСС.

По данным министра, «процесс идет очень быстро». Так, большая часть из 15 тыс. украинских военных, которые прошли подготовку на территории ЕС, обучались именно в Польше.

#польша #всу
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