Политика 11 сентября 2025 18:39

Польша перебросит 40 тыс. военных к границе с Россией и Белоруссией

Польские власти намерены в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией около 40 тысяч солдат. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик, его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что именно с военных учений началась война на Украине, поэтому польские военные готовятся к подобному развитию событий. По словам Томчика, размещение войск у границы станет «адекватным ответом» на начало российско-белорусских маневров «Запад-2025».

Совместные учения Москвы и Минска пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что их цель носит исключительно оборонительный характер. Он пояснил, что в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения возможной агрессии, направленной против Союзного государства.

