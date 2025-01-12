news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 12 января 2025 18:23

Польша не пропустила самолет делегации Словакии в Москву

Скопировать ссылку

В Москву прибыл вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко. На пути в Россию самолет делегации не пропустили через территорию Польши, и борт прибыл в страну через Чехию и ФРГ. Об этом со ссылкой на представителя словацкой делегации Петера Гашпара сообщает ТАСС.

Планируется, что Данко вместе с вице-спикером парламента Тибором Гашпаром проведет встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, а на следующий день – с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Помимо них, в составе делегации из Братиславы прибыли глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности словацкого парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский.

#словакия #польша
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100