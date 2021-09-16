Польша не будет продлевать контракт на поставки газа из России

Польша не планирует продлевать контракт с «Газпромом» на поставки газа из России, который истекает в следующем году. Об этом со ссылкой на представителя Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского сообщает агентство «Прайм».

«Мы не будем продлевать контракт с российским „Газпромом“», — объявил он в эфире Siódma9.pl.

Представитель Правительства подчеркнул, что в дальнейшем поставки будут осуществляться через газопровод Baltic Pipe, в настоящее время строящийся между Польшей и Данией. Планируется, что работы будут завершены к 1 октября 2022 года. Топливо будет поставляться в страну из Норвегии.