Польша начала экстрадировать украинцев призывного возраста

Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, покинувших страну после СВО, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Как указано в сообщнии, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

По данным властей, в Польшу с Украины с 24 февраля 2022 въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

В свою очередь украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование украинских граждан за рубежом.