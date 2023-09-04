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Польша начала экстрадировать украинцев призывного возраста
Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, покинувших страну после СВО, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Как указано в сообщнии, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.
По данным властей, в Польшу с Украины с 24 февраля 2022 въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
В свою очередь украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование украинских граждан за рубежом.
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