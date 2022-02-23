Польша может ввести «блокаду путешествий» для россиян

Польша рассматривает вариант введения «блокады путешествий» для жителей России. Такой шаг вероятен при обострении ситуации на востоке Украины, подчеркнул на встрече с украинским и литовским лидерами Президент Польши Анджей Дуда.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», — цитирует его ТАСС.

Дуда объяснил, что Польша граничит с Калининградской областью. Он заявил, что россияне — обычные люди, которым не нужна война, поэтому призывает Москву к миру и спокойствию.

Напомним, что 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик.