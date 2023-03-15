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Польша, Литва и Эстония призвали снизить потолок цен на российскую нефть
Польша, Литва и Эстония предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 51,45 доллара за баррель. Об этом заявили источники агентства Bloomberg, передает ТАСС.
Отмечается, что эти страны требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен. Обсуждать пересмотр представители ЕС планируют начать 15 марта.
Напомним, 5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России — лимит был определен на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.
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