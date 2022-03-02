Польша инициировала процесс по изъятию некоторых объектов собственности России

Министерство иностранных дел Польши начало процесс изъятия российской недвижимости в республике. Об этом передает ТАСС.

«В Польше есть много объектов недвижимости, которые Россия занимает незаконно. Мы должны вернуть их», — написал в Twitter замглавы ведомства Марчин Пшидач, добавив, что в этих зданиях разместят людей, пострадавших «в результате войны».

Польская сторона утверждает, что несколько объектов дипломатической недвижимости, используемых Россией в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлены и на них нет действующих договоров. В Москве объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, относят к собственности РФ.

МИД планирует изъять два объекта, расположенных по адресам: улица Собеского, 100, улица Келецка, 45 (здание школы).

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.