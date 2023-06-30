Польша и Венгрия выступили против предложения о единой миграционной политике ЕС

Страны Европейского Союза на саммите в Брюсселе не пришли к консенсусу по единой миграционной политике. Представители Польши и Венгрии выступили с протестом против этого соглашения. Об этом пишет DPA со ссылкой на евродипломатов.

«На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши», — цитирует немецкое агентство РИА Новости.

Ранее Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что Польша и Венгрия «блокируют» любой текст, в котором говорится о миграции, в том числе и предложения о финансовых средствах, которые могли бы получить беженцы из Украины.

Миграционная политика является одной из наиболее острых тем для Евросоюза. В 2015 году кризис достиг своего пика, и в Евросоюзе был принят ряд мер для лучшего контроля за внешними границами и потоками мигрантов.